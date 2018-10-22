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Климкин заявил, что "относится с пониманием" к планам США выйти из ДРСМД

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (60)
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© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фотоГлава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с понимает относится к намерению США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), важность которого ранее отметили власти многих стран мира.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Эксперт рассказал, как Россия может ответить в случае выхода США из ДРСМД
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.

"С пониманием отношусь к намерению США выйти из договора о РСМД", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter, отметив, что "архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной".

Ранее ряд стран выразил обеспокоенность выходом США из договора по РСМД.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Михаил Горбачев заявил о недопустимости выхода США из Договора о РСМД
Так, правительство Испании сообщило, что обеспокоено заявлением Трампа. Президенты Франции Эммануэль Макрон отметил важность этого договора для европейской безопасности и стратегической стабильности. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что договор о ракетах средней и меньшей дальности по-прежнему имеет важное значение, односторонний выход США из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект. Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония будет внимательно следить за действиями США и России в связи с желанием Вашингтона выйти из договора.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров, в том числе спровоцировавшие в 1962 году Карибский кризис ракеты Р-12 и Р-14 на Кубе.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев рассказал, зачем США хотят выйти из договора о РСМД
Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году.

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