В ДНР сообщили о гибели четырех ополченцев из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Четыре ополченца погибли в Донбассе за два дня в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"В результате снайперского огня за прошедшие сутки получил ранение один военнослужащий народной милиции ДНР, который был доставлен в лечебное учреждение, где от полученных ран скончался", — сказал Безсонов.

Он добавил, что 20 ноября погибли три ополченца из-за обстрелов со стороны силовиков из тяжелого вооружения.