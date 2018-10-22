Евросоюз призвал Россию и США к диалогу для сохранения ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 22 окт – РИА Новости. ЕС считает договор РСМД краеугольным камнем европейской безопасности, считает, что США и РФ должны вести конструктивный диалог для его сохранения и выполнения, заявила в понедельник журналистам представитель европейской дипслужбы Майя Косьянчич.

"Договор о РСМД способствовал окончанию холодной войны и гонки ядерных вооружений, является одним из краеугольных камней европейской архитектуры безопасности. Он также представляет собой важный вклад в разоруженческие обязательства по договору о нераспространении ядерного оружия", — заявила она на брифинге.

"В этом контексте мы считаем, что США и Россия должны продолжать конструктивный диалог, чтобы сохранить договор и обеспечить его полное и верифицируемое выполнение, что, конечно, имеет решающее значение для европейской и глобальной безопасности", — отметила Косьянчич.