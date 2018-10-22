Испания обеспокоена заявлением США о выходе из ДРСМД

МАДРИД, 22 окт — РИА Новости. Правительство Испании обеспокоено заявлением американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), говорится в сообщении испанского МИД.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

"Этот договор, заключенный Соединенными Штатами и тогда Советским Союзом в 1987 году, — одна из основ евроатлантической системы контроля за вооружениями, и, следовательно, один из гарантов мира и безопасности на европейском континенте", — говорится в сообщении МИД Испании.

Ведомство также напомнило о соглашении, заключенном по итогам заседания НАТО в июле, где говорилось, что США выполняют договор о РСМД в то время, как вновь заявлялось о сомнениях "по поводу модели поведения Российской Федерации в этой области".

В то же время испанское правительство заявило о "большой озабоченности ухудшением режима контроля за вооружением на евроатлантическом пространстве". "Необходимо продолжить делать ставку на международное право как лучший способ разрешения споров, регулировать и делать предсказуемыми поведения государств и осуждать и наказывать возможные нарушения", — заявили испанские власти.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.