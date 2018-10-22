Ryanair раскритиковали за бездействие экипажа в отношении пассажира-расиста

МАДРИД, 22 окт – РИА Новости. Авиакомпания Ryanair подверглась критике за то, что ее экипаж не смог предпринять адекватные действия во время инцидента на борту рейса из Барселоны в Лондон, когда один из пассажиров допустил расистские высказывания в адрес своей соседки.

Видео инцидента выложил в соцсетях один из очевидцев скандала. В настоящее время видео, размещенное на Youtube канале пассажира рейса Дэвида Лоренса, набрало полмиллиона просмотров.

На нем слышно, как белый британец допускает оскорбления в отношении чернокожей женщины, 77-летней уроженки Ямайки, которая летела вместе с дочерью, и заявляет, что отказывается сидеть рядом с ней.

Мужчину попытался образумить один из пассажиров, очевидцы происходившего потребовали, чтобы скандалиста сняли с рейса. Однако экипаж ограничился тем, что пересадил женщину на другое место, не предприняв никаких действий в отношении мужчины.

После того, как видео скандала оказалось в соцсетях, авиакомпания сообщила в Twitter, что сообщила об инциденте в полицию Эссекса.