В ДТП под Киевом, где погибла Поплавская, пострадали восемь человек

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Восемь актеров юмористического "Дизель шоу" пострадали в ДТП под Киевом, в котором погибла актриса Марина Поплавская, сообщается в понедельник на странице "Дизель студио" в Facebook.

Областное управление Нацполиции Украины 20 октября сообщило, что один человек погиб и четверо получили травмы в результате столкновения автобуса с грузовиком в Киевской области. Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". В ДТП погибла актриса Поплавская.

"У Жени Гашенко два перелома пальцев ног, у Максима Нелипы переломы двух рёбер и пальца ноги, у Александра Бережка два перелома на ноге, у Евгения Сморигина вывих пальца, разрыв связок и компрессионный перелом позвонка, Олегу Иванице зашивали язык; Виктория Булитко получила множественные ушибы", — говорится в сообщении.

Кроме того, были госпитализированы двое актеров – Егор Крутоголов и Яна Глущенко, их жизни ничего не угрожает.

"Дизель Шоу" выходит с 2015 года на украинском телеканале ICTV.