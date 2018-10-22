В Польше обвинили Москву в нарушении акта Россия — НАТО

ВАРШАВА, 22 окт — РИА Новости. Глава МИД Польши Яцек Чапутович обвиняет Москву в нарушении акта Россия — НАТО.

"Нельзя нарушить нечто, что уже нарушено Россией. Этот договор не функционирует из-за действий России <…> Это Россия нарушает положения акта, в частности, проводя несогласованные учения у границ альянса. Нельзя нарушить что-то, что уже нарушено. Я считаю, что этот аргумент не может использоваться", — добавил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что размещение на территории Польши военной дивизии США станет прямым нарушением Основополагающего акта Россия — НАТО, Москва будет следить за этим процессом.