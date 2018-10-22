В Кремле объяснили, почему считают Киев причастным к убийству Захарченко

Сотрудники спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018

Сотрудники спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Выводы о причастности Киева к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко делают в Кремле на основе информации, собираемой на месте этого преступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, на основе чего Кремль делает вывод о причастности Киева к убийству Захарченко.

Как пояснил Песков, следствие ведут местные органы Внутренних дел, они опираются на ту информацию, которую получают на месте.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.