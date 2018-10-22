Макрон и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и убийство Хашукджи

ПАРИЖ, 22 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в которых обсудили ситуацию в Сирии и убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"В преддверии встречи в Париже по случаю столетия окончания Первой мировой войны 11 ноября президент Республики Эммануэль Макрон переговорил в воскресенье, 21 октября, с президентом США Дональдом Трампом", — заявляют в администрации французского лидера.

В ходе разговора два президента "обсудили ситуацию в Сирии и обменялись обеспокоенностью по вопросу обстоятельств, которые привели к трагической гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи".