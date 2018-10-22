В Варшаве продолжили снос памятника Благодарности Красной армии

ВАРШАВА, 21 окт – РИА Новости. Власти Варшавы продолжили сносить памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке города, передает корреспондент РИА новости.

Памятник начали сносить на прошлой неделе в среду. Его обнесли забором и с помощью отбойных молотков и трактора с манипулятором начали откалывать каменные плиты. Обезобразив памятник, рабочие остановились. Оказалось, они не могут извлечь центральную плиту с изображением красноармейца для того, чтобы формально ее сохранить. Предполагается, что после демонтажа элементы памятника будут переданы музею "Проклятых солдат", посвященному антисоветскому и антикоммунистическому подполью.

В понедельник к памятнику опять подогнали спецтехнику, электрогенератор и алмазную пилу.

В настоящее время рабочие отбойным молотком пытаются разрушить основание памятника возле фундамента.

Неравнодушные прохожие приклеили на забор надпись "Гитлер капут!" в знак протеста против сноса.

Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946 года. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в силу в Польше минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.