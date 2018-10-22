В Варшаве продолжили снос памятника Благодарности Красной армии

ВАРШАВА, 21 окт – РИА Новости. Власти Варшавы продолжили сносить памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке города, передает корреспондент РИА новости.
Памятник начали сносить на прошлой неделе в среду. Его обнесли забором и с помощью отбойных молотков и трактора с манипулятором начали откалывать каменные плиты. Обезобразив памятник, рабочие остановились. Оказалось, они не могут извлечь центральную плиту с изображением красноармейца для того, чтобы формально ее сохранить. Предполагается, что после демонтажа элементы памятника будут переданы музею "Проклятых солдат", посвященному антисоветскому и антикоммунистическому подполью.
В понедельник к памятнику опять подогнали спецтехнику, электрогенератор и алмазную пилу.
В настоящее время рабочие отбойным молотком пытаются разрушить основание памятника возле фундамента.
Мемориал был возведен на месте братской могилы 26 советских солдат. Он был открыт 15 сентября 1946 года. Во время реконструкции площади Вашингтона в 1968 году останки красноармейцев были эксгумированы и перезахоронены на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры, а сам памятник перенесли вглубь главной аллеи парка.
Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в силу в Польше минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — памятники солдатам Красной армии.
В Варшаве продолжается снос памятника Красной Армии на месте братской могилы советских солдат. pic.twitter.com/PnQmcYsxLB— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 22 октября 2018 г.