В Британии мужчина грабил пожилых людей с помощью кетчупа

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Британии вынесли приговор мужчине, который грабил пожилых людей с использованием кетчупа. Об этом сообщает издание Metro UK.

Пожилой выходец из Румынии Титус Джалиа поджидал пенсионеров у банка, преследовал их, после чего незаметно обливал кетчупом и заявлял, что те истекают кровью. Пока его жертвы были растерянны, он их обворовывал.

Мужчина признался в семи случаях воровства и одной попытке кражи. Суд приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. Сейчас Джалиа готовится к экстрадиции в Румынию, где он будет отбывать наказание.