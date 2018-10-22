ВВС Бельгии решили перевооружить истребителями F-35, сообщили СМИ

БРЮССЕЛЬ, 22 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Правительство Бельгии приняло решение закупить у США для перевооружения ВВС королевства истребители пятого поколения F-35 Lightning II, сообщило агентство Belga.

Американский концерн Lockheed Martin (производитель F-35 Lightning II) и британский BAE Systems (истребитель Eurofighter Typhoon) в феврале 2018 года стали единственными участниками тендера на переоснащение ВВС Бельгии истребителями-бомбардировщиками нового поколения. Речь идет о замене парка истребителей F-16, находящихся на вооружении ВВС Бельгии с начала 1980-х годов. На закупку и обслуживание новых 34 истребителей-бомбардировщиков правительство Бельгии планирует выделить, согласно данным СМИ, в общей сложности 15 миллиардов евро.

"По данным нескольких правительственных источников, решение уже принято в пользу F-35", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что кабинет министров сейчас "определяет формулу, чтобы объяснить это решение", которое принято не в пользу европейского проекта.

По мнению первого заместителя бургомистра бельгийской коммуны Оттиньи-Лувен-ля-Нев, экономиста Седрика дю Монсо, потенциально возможное решение правительства Бельгии закупить у США истребители F-35 Lightning II неблагоприятно как для экономики самой Бельгии, так и Евросоюза в целом.

При этом дю Монсо отмечал, что окончательное решение властей Бельгии "будет сильным политическим актом, который продемонстрирует или нет готовность консолидировать наш выбор в поддержку единой валюты и промышленной политики, благоприятной для занятости и инноваций".

В сентябре 2017 года об отказе продолжать участие в конкурсе на поставку новых боевых самолетов объявили американский авиастроительный гигант Boeing (производитель истребителя-бомбардировщика Super Hornet F/A-18) и шведский Saab (JAS-39 E Gripen).

Франция также вышла из тендера, предложив Брюсселю истребитель Rafale F3R концерна Dassault в обмен на "углубленное и структурное партнерство" в реализации Францией и Германией совместного плана создания к 2040 году боевых самолетов нового поколения в контексте развития европейской обороны.

Планируется, что первый F-16 ВВС Бельгии будет списан в 2023 году, а к 2028 году все самолеты этой модификации будут выведены из эксплуатации.

Подписание контракта на поставку ожидается не позднее начала 2019 года.