В Пекине назвали отсылку США к Китаю по вопросу о выходе из ДРСМД ошибочной

ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Отсылка к Китаю в вопросе выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) является абсолютно ошибочной, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут соблюдать договор, когда Москва его нарушает. Он также добавил, что США будут развивать эти ракеты средней и меньшей дальности, "только если Россия не придет к нам, и Китай не придет к нам, и они все придут к нам, и они скажут: "Давайте уже поумнеем и давайте никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения". По его словам, если Россия и Китай не делают этого, то США считают неприемлемым придерживаться соглашения.

"Необходимо подчеркнуть, что отсылка Китаю в этом вопросе является абсолютно ошибочной", — заявила на брифинге Хуа Чуньин.