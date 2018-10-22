ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) по-прежнему имеет важное значение, односторонний выход США из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект, заявила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"ДРСМД — важное соглашение по контролю над вооружениями, достигнутое США и СССР во времена холодной войны. Это соглашение сыграло важную роль в стабилизации международных отношений, поддержании глобального стратегического баланса и стабильности. На сегодняшний день по-прежнему имеет крайне важное значение", — заявила она на брифинге.

"Односторонний выход из соглашения будет иметь многосторонний негативный эффект", — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства Китая.

Она выразила надежду, что вовлеченные стороны будут "ценить результат", достигнутый большим трудом, и решать вопросы, касающиеся договора, посредством диалога и переговоров. "Мы надеемся, что в вопросе выхода из договора стороны подумают дважды, прежде чем действовать", — подчеркнула Хуа Чуньин.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из договора о РСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.