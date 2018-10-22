Силовики 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинские силовики 30 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 30 раз", — сказал представитель ведомства.
В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 18 мин калибром 82 и 120 миллиметров, при обстрелах они также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.