Силовики 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (188)

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото

ДОНЕЦК, 22 окт — РИА Новости. Украинские силовики 30 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 23 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило 30 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 18 мин калибром 82 и 120 миллиметров, при обстрелах они также использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.