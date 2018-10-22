Дипломат назвал заявление о выходе из ДРСМД предвыборным ходом Трампа

БРЮССЕЛЬ, 22 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) имеет предвыборный подтекст для президента Дональда Трампа, считает дипломатический источник РИА Новости в Брюсселе.

"Заявление Дональда Трампа имеет предвыборный подтекст. За дни, оставшиеся до выборов в конгресс, он хочет показать своему электорату, что может принимать решения, которые затрагивают непосредственно президента России", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "теперь предстоит посмотреть, как к намерению Трампа отнесутся европейские партнеры США по НАТО". "Германию, в частности, не привлекает перспектива возобновления гонки вооружений и появления российских ядерных боеголовок вблизи своих границ", — сказал дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.