КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Оболонский районный суд Киева не ставит на рассмотрение ходатайство экс-президента Украины Виктора Януковича о рассмотрении присяжными дела о госизмене, заявил в понедельник адвокат бывшего главы государства Виталий Сердюк.

Ранее суд перешел к стадии прений. Уже выступил государственный и один частный адвокаты Януковича.

"Лично Виктор Янукович после того, как фактически началось давление на нас как адвокатов, после того, как суд отказался допрашивать его, после того, суд отказался исследовать материалы экспертизы, допрашивать целый ряд ранее вызванных свидетелей, подал заявление о суде присяжных", — сказал Сердюк на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

При этом, по словам защитника, суд не вынес на рассмотрение заявление Януковича о рассмотрении его дела судом присяжных. "Виктор Янукович по этому поводу, подписывая заявление, сказал: "Меня избирал народ Украины и народ Украины должен судить о моих действиях". Поэтому слушать данное дело, по мнению Януковича, заканчивать рассмотрение должен исключительно суд присяжных",- добавил адвокат.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.