В Закарпатье завели дело из-за антивенгерских билбордов

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного разжигания национальной вражды из-за размещения антивенгерских билбордов в Закарпатской области, сообщила пресс-служба областного управления прокуратуры.

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль 20 октября сообщил, что в области появились билборды с изображениями представителей партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" и антивенгерскими надписями. Он назвал это провокацией. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что необходимо выяснить, кто стоит за размещением этих билбордов.

"Ужгородским отделением полиции зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение воли на срок до пяти лет.

Ранее Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной демарша стало недовольство Киева тем, что консульство Венгрии в расположенном у границы городе Берегово в Закарпатской области выдавало украинским гражданам венгерские паспорта. Кроме того, напряженность в отношениях между двумя странами вызвал украинский закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.