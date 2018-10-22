МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россия готова содействовать политическому урегулированию в ЦАР, работает в координации с правительством страны, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Вы знаете, мы участвовали в целом ряде встреч, которые проводило руководство в Хартуме… Мы содействовали успеху этой встречи, там были наши представители. В дальнейшем мы также готовы содействовать, причем оно идет в координации с правительством в Банги, активную роль играет президент Судана. И все это укладывается в инициативу Африканского союза", — сказал Богданов журналистам.