На арсенале в Черниговской области прекратилась детонация боеприпасов

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Детонация боеприпасов на территории арсенала в Черниговской области, где произошел пожар, прекратилась, саперы продолжают очищать территорию, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск — ред.) 22 октября на территории арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, саперы продолжают очистку от боеприпасов прилегающих к арсеналу территорий.
На военном складе в Ичне Черниговской области 9 октября произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию, пострадавших нет. По данным украинского минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Арсенал в Черниговской области — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.