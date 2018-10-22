На арсенале в Черниговской области прекратилась детонация боеприпасов

КИЕВ, 22 окт — РИА Новости. Детонация боеприпасов на территории арсенала в Черниговской области, где произошел пожар, прекратилась, саперы продолжают очищать территорию, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск — ред.) 22 октября на территории арсенала Минобороны случаев детонации боеприпасов не наблюдалось. Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, саперы продолжают очистку от боеприпасов прилегающих к арсеналу территорий.

На военном складе в Ичне Черниговской области 9 октября произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию, пострадавших нет. По данным украинского минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Арсенал в Черниговской области — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. Также в мае произошел взрыв на складе боеприпасов вблизи села Старая Николаевка в Донецкой области. На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", была уничтожена треть арсенала.