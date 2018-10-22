В Индии не менее восьми человек погибли в ДТП с автобусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт — РИА Новости. По меньшей мере восемь человек погибли, свыше десятка получили ранения после столкновения автобуса с грузовиком в штате Махараштра на западе Индии, сообщает местная полиция.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в понедельник утром. Отмечается, что автобус двигался по трассе из города Аурангабада в Пуну, когда внезапно потерял управление и врезался в припаркованный у обочины грузовик.

По данным полиции, в результате аварии восемь пассажиров автобуса погибли на месте, остальные были доставлены в близлежащие больницы. Другие обстоятельства инцидента не приводятся.