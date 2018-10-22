В Канаде произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,8

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Еще одно мощное землетрясение произошло у тихоокеанского побережья Канады, его магнитуда составила 6,8, сообщает Геологическая служба США.

Предыдущее землетрясение было зафиксировано в понедельник в 05.39 по времени UTC (08.39 мск).

По данным сейсмологов, новые подземные толчки произошли в 06.16 UTC (09.16 мск). Их эпицентр располагался в 234 километрах юго-западнее населенного пункта Порт-Харди в провинции Британская Колумбия, очаг залегал на глубине 21 километра.

Через шесть минут в том же районе было зафиксировано третье землетрясение — магнитудой 6,5.

Об угрозе возникновения цунами не объявлялось. Информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала.