Ущерб от землетрясения и цунами в Индонезии составил $911 млн, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ущерб от землетрясения у индонезийского острова Сулавеси и последовавшего за ним цунами составляет около 13,8 триллиона рупий (911 миллионов долларов), сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на данные Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

"Мы ожидаем, что потери и ущерб, вызванные бедствиями, будут продолжать расти, поскольку данные, которые мы используем, носят временный характер", — приводит издание слова представителя BNPB Сутопо Пурво Нугрохо.

"Самый большой ущерб был нанесен жилому сектору. Почти все здания вдоль побережья залива Палу были разрушены или серьезно повреждены", — заявил он, добавив, что в некоторых жилых районах из-за разжижения грунта "исчезли тысячи домов".

Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами землетрясений и цунами стали более двух тысяч человек.

По последним данным, число жертв возросло до 2256 человек, свыше 4,6 тысячи пострадали.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.