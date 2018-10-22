МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у западного побережья Канады, сообщает Геологическая служба (USGS).

Землетрясение зафиксировано в понедельник в 05.39 по времени UTC (08.39 мск). Эпицентр толчков располагался в 260,4 километра к востоку от района Тофино, расположенного на западном побережье острова Ванкувер в канадской провинции Британская Колумбия, а также в 317,5 километрах к северо-востоку от города Кэмпбелл-Ривер. Очаг землетрясения залегал на глубине 11 километров.

Позднее произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,8.

Оперативная информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала.