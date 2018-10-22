Итальянский эксперт рассказал, к чему приведет выход США из договора о РСМД

РИМ, 22 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может вызвать новую гонку вооружений и соответствует политике США по нарушению мирового равновесия, считает председатель итальянского аналитического центра Vision&Global Тиберио Грациани.

"Недавнее заявление Трампа о намерении выйти из соглашения с России полностью соответствует американской стратегии по нарушению международного равновесия. Стоит отметить, что этот баланс и так нестабилен, так как мы находимся посредине геополитического перехода к новому порядку, абсолютно многополярному, но еще не установленному", — заявил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.

"Постановка договора об РСМД под вопрос может спровоцировать гонку вооружений, последствия которой для будущего человечества нельзя предугадать. Но совершенно точно, что это экономически отразится на военно-политическом комплексе США и его цепи поставщиков", — сказал Грациани.

"Кроме того, необходимо учитывать, что выбранное Трампом для своей угрозы время совпадает с последними неделями предвыборной кампании по промежуточным выборам в американский конгресс. С большой вероятностью президент США, помимо того, что посылает сигнал России, еще и подумал о своем электорате", — сказал политолог.