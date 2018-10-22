Япония будет следить за ситуацией по выходу США из договора о РСМД

ТОКИО, 22 окт — РИА Новости. Япония будет внимательно следить за действиями США и России в связи с желанием Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил в понедельник генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон выходит из договора о РСМД.

"С учетом роли договора в контроле над вооружениями и разоружении, а также влияния, которое он может оказать на ситуацию в региональной безопасности, мы намерены внимательно следить за действиями США и России", — отметил Суга.

По его словам, Япония и США обычно обмениваются мнениями о безопасности и ядерном разоружении. "Думаю, и впредь они будут продолжены", — добавил генсек кабинета министров Японии.

Бессрочный договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года подписали Михаил Горбачев, бывший тогда генеральным секретарем ЦК КПСС, и президент США Рональд Рейган.