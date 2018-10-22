В ОАЭ один человек погиб из-за наводнений

ДУБАЙ, 22 окт — РИА Новости. Один человек погиб в результате вызванных дождями наводнений в эмирате Рас-эль-Хайма на севере ОАЭ, сообщает в понедельник эмиратское издание The National.

Согласно изданию, водитель бетономешалки попытался пересечь горное ущелье (вади), и его автомобиль оказался снесен потоками дождевой воды.

Тело водителя удалось обнаружить спустя несколько дней в результате масштабной спасательной операции. На него наткнулся отряд ныряльщиков на расстоянии полутора километров от места происшествия.