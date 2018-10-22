Источник назвал причину смерти Хашукджи

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Журналиста Джамаля Хашукджи, погибшего в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, случайно задушили в панике. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на "высокопоставленного чиновника" в саудовском правительстве.

Согласно имеющейся информации, изначально убивать журналиста не планировали. Власти королевства отправили в Турцию 15 человек, целью которых была попытка уговорить мужчину вернуться на родину. Во время встречи они стали ему угрожать, обещали накачать наркотиками и похитить. Журналист начал оказывать сопротивление, вырывался и звал на помощь, из-за чего группа впала в панику, сказал собеседник. Хашукджи попытались зажать рот, но переусердствовали и задушили, уверяет источник агентства.

Чтобы скрыть ошибку, убийцы завернули тело Хашукджи в ковер, вывезли в консульском автомобиле из дипмиссии и передали "местному соратнику", жителю Стамбула, чтобы он избавился от тела.

Один из участников преступления вышел из консульства в одежде погибшего, чтобы камеры видеонаблюдения зафиксировали, что журналист якобы покинул здание.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, комментируя убийство журналиста Джамаля Хашукджи, ранее заявил, что совершившие это "превысили полномочия".

"Это ошибка, это уголовное преступление, и ответственные за это будут наказаны. Это было неконтролируемой операцией, это операция, где отдельные лица превысили данные им полномочия, они совершили ошибку, когда они убили Хашукджи в консульстве, и они пытаются это скрыть", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Хашукджи работал обозревателем американской газеты The Washington Post и с 2017 года проживал в США. Журналист пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.