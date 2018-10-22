Глава "Гудзона" обсудит с генконсулом ситуацию с застрявшим в Китае судном

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт — РИА Новости. Глава попавшей под санкции приморской компании "Гудзон" на этой неделе встретится с генконсулом РФ в Шанхае, чтобы обсудить варианты решения ситуации с судном "Нептун", которое китайский завод отказывается ремонтировать, сообщил РИА Новости замгендиректора по стратегическому развитию и логистике российской компании Валерий Улискин.

В "Гудзоне" 17 октября сообщили, что судоремонтный завод в КНР отказывается заканчивать ремонт судна из-за боязни введения вторичных санкций, кроме того, судно не может выйти из порта из-за того, что завод не дает кран для постановки важной детали трюма. По данным "Гудзона", консульство РФ в Шанхае направило в МИД КНР ноту по этому вопросу. Судовладелец также сообщил, что из-за задержки судна срывается оборонный контракт.

Представитель китайского судоремонтного завода Sino United Docks Co.,Ltd. (SUD) в свою очередь заявил РИА Новости, что предприятие отказывается завершать работы и препятствует выходу корабля из порта не из-за боязни санкций со стороны США, а из-за отказа российской стороны оплачивать работы по контракту. В "Гудзоне" отметили, что завод выставил счет за работы, в три раза превышающий предварительную смету, мотивируя это возможностью вторичных санкций.

"Судно стоит, вопрос завис. Наш директор 23-24 октября будет встречаться в консулом РФ в Шанхае, чтобы обсудить дальнейшие шаги. На месте нам помогают юристы, рекомендованные консульством", — сказал собеседник.

По его словам, работы на судне все еще не ведутся.