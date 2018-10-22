Глава администрации Тайваня прибыла на место крушения поезда в уезде Илань

Спасатели оказывают помощь пострадавшим при сходе с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня. 21 октября 2018

Спасатели оказывают помощь пострадавшим при сходе с рельсов скоростного поезда Puyuma Express на севере Тайваня. 21 октября 2018

ПЕКИН, 22 окт – РИА Новости. Глава администрации Тайваня Цай Инвэн в понедельник рано утром направилась на место аварии пассажирского поезда, которая унесла жизни 18 человек, сообщает Центральное информационное агентство острова.

Скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в воскресенье в 16.50 по местному времени (11.50 мск) в уезде Илань на севере Тайваня. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун. Причина аварии до сих пор неизвестна. На момент аварии в скоростном поезде находились 366 человек. По последним данным, в результате аварии 18 человек погибли, еще 168 пострадали.

По данным агентства, Цай Инвэнь прибыла на место происшествия, чтобы ознакомиться с ходом ремонтно-восстановительных работ, а также заслушала доклады соответствующих ведомств.

Глава администрации острова назвала катастрофу "очень тяжелой", подчеркнув, что будет проведено тщательное расследование для скорейшего установления причин аварии. Она добавила, что министерство транспорта рассчитывает восстановить в полном объеме движение на участке в течение трех дней.

Цай Инвэнь также посетила в больнице пострадавших и их родственников, выразив слова поддержки.

Местные власти назвали эту аварию самым крупным происшествием на железной дороге острова за последние 37 лет. В марте 1981 года поезд столкнулся с грузовиком, стоявшим на путях, и сошел с рельсов, при крушении погибли 30 человек, пострадали 130.