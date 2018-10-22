КНДР и Южная Корея наметили военные переговоры на 26 октября

ТОКИО, 22 окт — РИА Новости. КНДР и Южная Корея наметили дату проведения военных переговоров на генеральском уровне, они состоятся 26 октября в пограничном пункте Пханмунджом, сообщило в понедельник южнокорейское министерство обороны.

Договоренность о проведении контактов между генералами двух корейских государств была достигнута на саммите Севера и Юга в сентябре в Пхеньяне и закреплена в соглашении, подписанном тогда же министром обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министром народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхолем.

Предполагается обсудить, в частности, предложения по формированию и работе совместной военной комиссии Юга и Севера, по совместному поиску в демилитаризованной зоне останков солдат, погибших во время Корейской войны 1950-1953 годов.

Делегацию КНДР возглавит генерал-майор Ан Ик Сан, а Республику Корея будет представлять генерал-майор Ким До Гюн.