Маск рассказал, когда откроется скоростной туннель под Лос-Анджелесом

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Американский миллиардер и глава космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом откроется 10 октября.

В конце июня Маск объявил о начале строительства туннеля. По информации Verge, строительством занимается The Boring Company, которую считают "амбициозным проектом" Маска.

"Первый туннель почти готов. Он откроется 10 декабря", — написал Маск в своём микроблоге в Twitter. В комментариях к записи он уточнил, что в тестовом режиме в туннеле можно будет разгоняться до 250 километров в час.

Маск основал буровую компанию (The Boring Company также можно перевести как "скучная компания") в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей тоннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье. На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.