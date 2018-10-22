Умер сорвавший нацистскую ядерную программу диверсант

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Руководитель операции по уничтожению немецкого завода по производству тяжелой воды Йоахим Реннеберг скончался в возрасте 99 лет, об этом сообщила норвежская телерадиовещательная корпорация NRK.
Цель диверсии заключалась в уничтожении находившегося в Норвегии завода по созданию тяжелой воды, производство которой играло ключевую роль для развития ядерного оружия.
В результате диверсии большая часть завода была уничтожена. За успешно проведенную операцию Реннеберг был награжден высочайшей государственной наградой Норвегии — "Военным крестом с мечом".
Реннеберг родился в 1919 году в норвежском городе Олесунн, после захвата немцами Норвегии в 1940 году он эвакуировался в Великобританию, где впоследствии прошел военную подготовку. Кроме операции "Ганнерсайд" он также участвовал в ряде других диверсий против немецких войск.