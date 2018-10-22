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Михаил Горбачев заявил о недопустимости выхода США из Договора о РСМД

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (37)
(обновлено: 05:06 22.10.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЭкс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фотоЭкс-президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) недопустимо, решения, которые содержит данные документ, в свое время стали великой победой, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Он подчеркнул, что сейчас "и так затянулось дело, остановился процесс ликвидации ядерного оружия", но вместо того, чтобы продолжить начатое, политики "подбрасывают" подобные решения.

"Россия нарушает соглашение"

Замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Замглавы МИД Сирии заявил, что США начали опасную гонку вооружений
Дональд Трамп заявил о намерении Соединенных Шатов выйти из ДРСМД 20 октября. Американский лидер объяснил такое решение тем, что Россия якобы нарушает условия Договора. Идею разрыва соглашения в администрации Трампа поддерживает его советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Ранее газета Guardian, ссылаясь на источники, знакомые с инициативой, сообщила, что Болтон собирается в ходе своего визита в Россию уведомить о выходе Вашингтона из Договора.

Позиция России

Здание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Эксперт оценил последствия возможного выхода США из ДРСМД
Россия осуждает новые действия США, которые шантажом пытаются добиться от Москвы уступок в сфере стратегической стабильности, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Так он прокомментировал планы Вашингтона выйти из ДРСМД.

"Неоднократно говорилось с российской стороны, что никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет", — сказал Рябков.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что желание США выйти из Договора продиктовано стремлением приблизить соответствующий класс американского оружия к границам России и Китая.

По его мнению, в данном случае, при решении выйти из договора, возможное приглашение к разговору Москвы и Пекина со стороны Вашингтона — "это лукавство".

"Мы не должны этого делать"

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Эксперт назвал заявления Трампа о выходе из ДРСМД ожидаемыми
Американский сенатор Рэнд Пол раскритиковал решение о выходе США из ДРСМД с Россией, заявив, что это уничтожит десятилетнюю работу по контролю над вооружениями.

"Вот почему (советника президента США. — Прим. ред.) Джона Болтона нельзя было допускать куда-либо во внешнюю политику. Это перечеркнет десятилетия двустороннего контроля над вооружениями, установленного во времена Рейгана. Мы не должны этого делать. Мы должны стремиться устранить любые проблемы, связанные с этим договором, и идти вперед", — написал Пол в Twitter.

Договор о РСМД

Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МИД допустил военный ответ на выход США из договоров
Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был заключен между СССР и США в декабре 1987 года. Его подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

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