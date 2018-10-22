Михаил Горбачев заявил о недопустимости выхода США из Договора о РСМД

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) недопустимо, решения, которые содержит данные документ, в свое время стали великой победой, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Он подчеркнул, что сейчас "и так затянулось дело, остановился процесс ликвидации ядерного оружия", но вместо того, чтобы продолжить начатое, политики "подбрасывают" подобные решения.
"Россия нарушает соглашение"
Ранее газета Guardian, ссылаясь на источники, знакомые с инициативой, сообщила, что Болтон собирается в ходе своего визита в Россию уведомить о выходе Вашингтона из Договора.
Позиция России
Так он прокомментировал планы Вашингтона выйти из ДРСМД.
"Неоднократно говорилось с российской стороны, что никаких оснований для обвинений в том, что Россия якобы нарушает этот договор, у американцев нет", — сказал Рябков.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что желание США выйти из Договора продиктовано стремлением приблизить соответствующий класс американского оружия к границам России и Китая.
По его мнению, в данном случае, при решении выйти из договора, возможное приглашение к разговору Москвы и Пекина со стороны Вашингтона — "это лукавство".
"Мы не должны этого делать"
"Вот почему (советника президента США. — Прим. ред.) Джона Болтона нельзя было допускать куда-либо во внешнюю политику. Это перечеркнет десятилетия двустороннего контроля над вооружениями, установленного во времена Рейгана. Мы не должны этого делать. Мы должны стремиться устранить любые проблемы, связанные с этим договором, и идти вперед", — написал Пол в Twitter.