В Индии обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Группа обезьян насмерть закидала 72-летнего мужчину кирпичами в городе Тикри в индийском штате Уттар-Прадеш, об этом сообщила газета Times of India.
Как рассказал брат погибшего, в мужчину бросили около 20 кирпичей, он получил травмы головы и груди, от которых позже скончался в больнице.
Семья мужчины обратилась в полицию с жалобой на обезьян, однако следователи назвали инцидент несчастным случаем и не стали возбуждать против приматов уголовное дело.
Согласно индийским обычаям и традициям, обезьяны считаются в стране священными животными и находятся под охраной властей.