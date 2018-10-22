В Индии обезьяны насмерть закидали мужчину кирпичами

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Группа обезьян насмерть закидала 72-летнего мужчину кирпичами в городе Тикри в индийском штате Уттар-Прадеш, об этом сообщила газета Times of India.

Пожилой мужчина, который собирал валежник, наткнулся на группу обезьян, которые с верхушки дерева начали кидать в него кирпичи, собранные неподалеку в разрушенном здании.

Как рассказал брат погибшего, в мужчину бросили около 20 кирпичей, он получил травмы головы и груди, от которых позже скончался в больнице.

Семья мужчины обратилась в полицию с жалобой на обезьян, однако следователи назвали инцидент несчастным случаем и не стали возбуждать против приматов уголовное дело.

По словам местных жителей, обезьяны превратили их жизнь в "ад". В целом, подобные смертельные нападения происходят повсеместно по всей стране, причем, по мнению экспертов, виноват в этих инцидентах определенный вид обезьян — макак-резус, заключает Times of India.

Согласно индийским обычаям и традициям, обезьяны считаются в стране священными животными и находятся под охраной властей.