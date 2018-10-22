В Израиле арестовали главу палестинской разведки

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Силы безопасности Израиля арестовали губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гейта и командующего районом Иерусалима в Генеральной разведывательной службе Палестины Джихада Факиха, сообщает газета Jerusalem Post.

Газета сообщает, что Гейта арестовали в арабском квартале Иерусалима Бейт-Ханина. Факиха армия обороны Израиля арестовала в деревне Катанна к югу от города Рамаллах.

Юрист Гейта заявил газете, что губернатор подозревается в "угрозах", не предоставив никаких подробностей.

Правительство Палестины заявило, что "арест Гейта и Факиха является новым преступлением Израиля против палестинского народа".