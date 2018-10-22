СМИ узнали, как могли убить Хашукджи

ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи могли задушить в саудовском консульстве в Стамбуле, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на неназванного саудовского чиновника.

Источник телеканала отметил, что журналист был убит из-за "удушающего захвата", когда тот пытался покинуть консульство страны и звал на помощь.

По словам чиновника, тело было отдано "местному сотрудничающему человеку" в Стамбуле для того, чтобы избавиться от него. "Расследование этого продолжается. Все 15 человек (прибывшие в Стамбул) сейчас задержаны. У меня нет их имен в настоящее время", — сказал источник.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в воскресенье заявил в интервью телеканалу Fox News, что те, кто убил журналиста, "превысили свои полномочия", и "пытались это скрыть", назвав произошедшее "огромной ошибкой".

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.