Сестра Патаркацишвили не уточнила, согласна ли семья на эксгумацию его тела

ТБИЛИСИ, 22 окт – РИА Новости. Нана Патаркацишвили, сестра скончавшегося в 2008 году грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили, не уточнила, согласны ли родные на эксгумацию тела ее брата.

Один из самых богатых людей Грузии, бизнесмен Бадри Патаркацишвили, ушедший в оппозицию в период президентства Михаила Саакашвили, внезапно скончался 12 февраля 2008 года на своей вилле близ Лондона в возрасте 52 лет. По оценкам врачей, причиной смерти бизнесмена стала ишемическая болезнь сердца. За несколько месяцев до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой, заявив о создании в Грузии оппозиционной партии и выставив свою кандидатуру на президентские выборы.

В среду главная прокуратура Грузии заявила, что раскрыла дело об убийстве Патаркацишвили. В ведомстве отметили, что предъявили обвинения трем бывшим сотрудникам МВД. У них изъяли аудиозаписи, в которых они обсуждают методы убийства бизнесмена и детали подготовки. Прокуратура сообщила, что один из обвиняемых подтверждает в записях, что ликвидация была согласована с бывшим чиновником Датой Ахалая и санкционирована Саакашвили.

"Это, конечно же, не та тема, которую нужно решать во время интервью. Для этого существуют органы и для этого существует семья", — заявила Патаркацишвили в эфире телекомпании "Имеди", которой владеет семья.

По ее словам, "семья уже одиннадцатый год ожидает ответа в связи со смертью Бадри и требует наказать всех виновных и заказчиков этого дела".

Друг Бадри Патаркацишвили Важа Лорткипанидзе в эфире телекомпании рассказал, что после случившегося у всех близких появилось сомнение в естественности смерти бизнесмена.

"Я сразу сказал, что это не естественная смерть. Он придерживался очень здорового образа жизни, проверял состояние своего здоровья дважды в год – один раз в Израиле, второй раз в Швейцарии. Не прошло и месяца после его очередного обследования. Не может здоровое сердце так резко умереть. Это создает самое большое сомнение", — заявил он.

Телекомпания "Имеди" также сообщила, что мать бизнесмена Нателла Патаркацишвили, которая была госпитализирована в Тбилиси с сердечным приступом после обнародованных главной прокуратурой деталей о подготовке убийства ее сына, все еще лечится в клинике имени Чапидзе.

"Мать дважды потеряла сына – 12 февраля 2008 года и сейчас, в 2018 году", — заявила сестра бизнесмена Нана Патаркацишвили.