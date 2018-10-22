Король Саудовской Аравии выразил соболезнование семье Хашукджи

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман по телефону выразили соболезнования семье погибшего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает саудовское агентство SPA.

Государственные СМИ Саудовской Аравии распространили в ночь на субботу сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которых допрашивают, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

Как сообщает телеканал, наследный принц и король в телефонном разговоре с сыном погибшего Салахом выразили соболезнования ему и всем членам семьи в связи с гибелью Хашукджи.

Агентство отмечает, что Салах, в свою очередь, поблагодарил наследного принца и короля за их соболезнования и утешения.

Саудовский журналист Хашукджи работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США. Он подвергал критике действия саудовских властей после назначения наследным принцем Мухаммеда бен Салмана.

Хашукджи пропал в Турции 2 октября после того, как пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для повторной женитьбы. Вместе с ним к консульству пришла его невеста, гражданка Турции, однако ее не пустили в здание дипмиссии. Она прождала журналиста пять часов, после чего обратилась в полицию, когда сотрудники консульства сказали ей, что Хашкуджи будто уже ушел.

В течение более двух недель руководство саудовских дипмиссий в Турции утверждало, что журналист покинул консульство, а через день после исчезновения Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии в интервью агентству Блумберг высказал уверенность в том, что журналист покинул консульство живым и его нет на территории королевства.