Трамп назвал ситуацию с караванами мигрантов в США позором для демократов

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с караванами гондурасских мигрантов является позором для Демократической партии.

Караван гондурасских мигрантов находится на границе Мексики с Гватемалой. В нем, по оценке президента Гватемалы Джимми Моралеса, собралось 4,5-5 тысяч человек. Часть из них в пятницу предприняла попытку насильно прорваться через кордоны на границе. Ранения получили несколько мексиканских полицейских.

"Караваны являются позором для Демократической партии. Измените иммиграционные законы немедленно", — написал американский президент в Twitter.

По его словам, принимаются полномасштабные меры, чтобы остановить "натиск незаконных иммигрантов", пытающихся пересечь южную границу США. Как отметил президент, сначала мигранты должны попросить убежища у Мексики, и, если они не смогут это сделать, США откажут им.

По информации правительства Гватемалы, в район границы страны с Гондурасом продолжают прибывать автобусы для обеспечения безопасного возвращения мигрантов обратно.

Между тем, МВД Мексики сообщило в субботу, что получило в общей сложности 640 прошений от граждан Гондураса на границе об убежище в стране. В первую очередь такие заявления принимаются у женщин, в том числе беременных (164 прошения), детей и подростков (104) и людей преклонного возраста. Документы гондурасские граждане подают в Сьюдад-Идальго недалеко от границы с Гватемалой на территории Мексики, а затем переправляются во временные убежища для их размещения.