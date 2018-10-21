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В мире

Горбачев: еще есть возможность договориться по ДРСМД

(обновлено: 23:48 21.10.2018)
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкМихаил Горбачев. Архивное фотоМихаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) недопустим, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Военнослужащие армии США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Договор России и США о РСМД утратил свою ценность, считает эксперт

Принятие решений о ликвидации ядерного оружия, заложенных в договорах о РСМД и СНВ, было "великой победой", отметил он.

По словам Горбачева, в настоящее время процесс ликвидации ядерных вооружений уже практически остановился, а политики вместо его продолжения "подбрасывают" такие решения. Эти вопросы встают и перед Организацией Объединенных Наций, и Советом Безопасности ООН, отметил экс- глава СССР.

"Считалось, что самые важные решения, которые были подписаны: остановили гонку вооружений, начали уничтожать ядерное оружие. И вдруг. Если тяжело и не знаешь, что делать, пусть обращается, чтобы заменили его на месте", — сказал он.

Поезд не ушел

По мнению бывшего президента СССР, Вашингтон пошел "по безответственному пути", так как американская сторона оказалась в тупике. Он напомнил, что в выступлении Владимира Путина на недавнем заседании дискуссионного клуба "Валдай" говорилось о необходимости освобождаться от ядерного оружия. Сейчас необходимо срочно выяснить, какие цели преследуют Соединенные Штаты, подчеркнул Горбачев.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пушков предостерег США от выхода из договоров по ядерному оружию

"Восстанавливать будут ядерное оружие, которое уничтожено? Оно же уничтожено. Ну тогда хотят развязать руки? Надо послушать, что они хотят", — отметил он.

Тем не менее, сохранить ДРСМД все еще возможно, так как в Россию прибывает представитель США, указал Горбачев. По его мнению, Москва и Вашингтон должны попробовать договориться.

"Я не знаю, удастся им или нет, но я думаю, что поезд не ушел", — заключил Горбачев.

Решение Белого дома

В субботу Дональд Трамп объявил, что намерен выйти из договора о РСМД, добавив, что США необходимо развивать эти виды вооружений.

Это решение Белого дома раскритиковали как в России, так и в США. Так, сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал его "большой ошибкой", предложив провести консультации с участием экспертов.

"Я считаю, что вместо того, чтобы из него выходить — и я просил президента, и я давал ему советы в частной беседе и публично — он должен назначить переговорщиков по ядерной теме, по теме контроля над вооружениями", — сказал Пол в интервью телеканалу Fox News.

Здание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Эксперт оценил последствия возможного выхода США из ДРСМД
Как заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, разрушая договор о РСМД, Соединенные Штаты стремятся приблизить свои вооружения к границам России и Китая. По его словам, Вашингтон проводит соответствующую политику с 2014 года.

В правительстве Германии выразили сожаление в связи с намерением Белого дома выйти из соглашения.

"Договор о РСМД является важным элементом контроля над вооружениями и служит в особой степени в том числе европейским интересам", — говорится в распространенном в воскресенье заявлении кабмина ФРГ.

Договор о РСМД

Московский Кремль и храм Василия Блаженного. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Песков оценил возможность обсуждения Путиным и Болтоном темы ДРСМД
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым. Соглашение предусматривало сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров. В мае 1991 года договор был полностью выполнен. СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859.

Документ имеет бессрочный характер, но каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

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В мире
Комментарии
12 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Влад
Хватит Ты уже один раз договорился.До сих пор хлебаем твой договор.
23:15
21.10.2018
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Alex
Еще и мнение своё озвучивает-почему он не в тюрьме до сих пор за развал страны????
23:09
21.10.2018
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