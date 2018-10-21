Горбачев: еще есть возможность договориться по ДРСМД

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) недопустим, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Принятие решений о ликвидации ядерного оружия, заложенных в договорах о РСМД и СНВ, было "великой победой", отметил он.

По словам Горбачева, в настоящее время процесс ликвидации ядерных вооружений уже практически остановился, а политики вместо его продолжения "подбрасывают" такие решения. Эти вопросы встают и перед Организацией Объединенных Наций, и Советом Безопасности ООН, отметил экс- глава СССР.

"Считалось, что самые важные решения, которые были подписаны: остановили гонку вооружений, начали уничтожать ядерное оружие. И вдруг. Если тяжело и не знаешь, что делать, пусть обращается, чтобы заменили его на месте", — сказал он.

Поезд не ушел

По мнению бывшего президента СССР, Вашингтон пошел "по безответственному пути", так как американская сторона оказалась в тупике. Он напомнил, что в выступлении Владимира Путина на недавнем заседании дискуссионного клуба "Валдай" говорилось о необходимости освобождаться от ядерного оружия. Сейчас необходимо срочно выяснить, какие цели преследуют Соединенные Штаты, подчеркнул Горбачев.

"Восстанавливать будут ядерное оружие, которое уничтожено? Оно же уничтожено. Ну тогда хотят развязать руки? Надо послушать, что они хотят", — отметил он.

Тем не менее, сохранить ДРСМД все еще возможно, так как в Россию прибывает представитель США, указал Горбачев. По его мнению, Москва и Вашингтон должны попробовать договориться.

"Я не знаю, удастся им или нет, но я думаю, что поезд не ушел", — заключил Горбачев.

Решение Белого дома

В субботу Дональд Трамп объявил, что намерен выйти из договора о РСМД, добавив, что США необходимо развивать эти виды вооружений.

Это решение Белого дома раскритиковали как в России, так и в США. Так, сенатор-республиканец Рэнд Пол назвал его "большой ошибкой", предложив провести консультации с участием экспертов.

"Я считаю, что вместо того, чтобы из него выходить — и я просил президента, и я давал ему советы в частной беседе и публично — он должен назначить переговорщиков по ядерной теме, по теме контроля над вооружениями", — сказал Пол в интервью телеканалу Fox News.

Как заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, разрушая договор о РСМД, Соединенные Штаты стремятся приблизить свои вооружения к границам России и Китая. По его словам, Вашингтон проводит соответствующую политику с 2014 года.

В правительстве Германии выразили сожаление в связи с намерением Белого дома выйти из соглашения.

"Договор о РСМД является важным элементом контроля над вооружениями и служит в особой степени в том числе европейским интересам", — говорится в распространенном в воскресенье заявлении кабмина ФРГ.

Договор о РСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым. Соглашение предусматривало сокращение целого класса ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров. В мае 1991 года договор был полностью выполнен. СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859.

Документ имеет бессрочный характер, но каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.