Меркель считает невозможным экспорт вооружений в Саудовскую Аравию

БЕРЛИН, 21 окт — РИА Новости. Экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен, учитывая обстоятельства гибели журналиста Джамаля Хашукджи, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, выступая на пресс-конференции после заседания президиума Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

"Что касается экспорта вооружений, то он не может осуществляться в тех обстоятельствах, которые мы сейчас наблюдаем", — сказала Меркель журналистам, добавив, что правительство Германии "решительно осуждает это преступление" в отношении Хашукджи и видит "настоятельную необходимость в проведении расследования" властями Саудовской Аравии.

По словам канцлера, ответственные за это преступление "должны быть привлечены к ответу". Кроме того, Берлин продолжит обсуждать данную ситуацию на международном уровне, сказала Меркель.