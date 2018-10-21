Меркель считает невозможным экспорт вооружений в Саудовскую Аравию

БЕРЛИН, 21 окт — РИА Новости. Экспорт вооружений в Саудовскую Аравию невозможен, учитывая обстоятельства гибели журналиста Джамаля Хашукджи, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье, выступая на пресс-конференции после заседания президиума Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине.
"Что касается экспорта вооружений, то он не может осуществляться в тех обстоятельствах, которые мы сейчас наблюдаем", — сказала Меркель журналистам, добавив, что правительство Германии "решительно осуждает это преступление" в отношении Хашукджи и видит "настоятельную необходимость в проведении расследования" властями Саудовской Аравии.
По словам канцлера, ответственные за это преступление "должны быть привлечены к ответу". Кроме того, Берлин продолжит обсуждать данную ситуацию на международном уровне, сказала Меркель.