Сенатор Рэнд Пол призвал отправить в отставку саудовского наследного принца

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Ещё один влиятельный американский сенатор вслед за республиканцем Линдси Грэмом — Рэнд Пол заявил, что решением политического кризиса в Саудовской Аравии должна стать передача власти от Мухаммеда бен Салмана другому представителю королевской семьи.Fox News.
По словам политика, заявление, которое опубликовали СМИ от имени саудовских властей, что сотрудник Washington Post Джамал Хашукджи умер в результате драки в консульстве своей страны в Турции, "оскорбительно". Решение политического кризиса в том, что наследный принц "должен уйти", считает Пол.
Сенатор напомнил, что, по данным турецких властей, для убийства журналиста в Турцию прибыл "отряд" из Саудовской Аравии, включая чиновника из окружения принца Мохаммеда и "эксперта по аутопсии".
"Без вариантов, что 15 человек были отправлены в Турцию для убийства журналиста-диссидента без одобрения наследного принца", — сказал он.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает, что решение об ответе США за убийство журналиста должно приниматься вместе с конгрессом.
В субботу президент Трамп заявил, что он не доволен тем, как Саудовская Аравия обходится с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Ранее он также не исключал санкции в отношении виновных в его гибели.
Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.