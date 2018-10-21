Сенатор Рэнд Пол призвал отправить в отставку саудовского наследного принца

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Ещё один влиятельный американский сенатор вслед за республиканцем Линдси Грэмом — Рэнд Пол заявил, что решением политического кризиса в Саудовской Аравии должна стать передача власти от Мухаммеда бен Салмана другому представителю королевской семьи.

Такое мнение сенатор-республиканец озвучил в эфире телеканала Fox News

По словам политика, заявление, которое опубликовали СМИ от имени саудовских властей, что сотрудник Washington Post Джамал Хашукджи умер в результате драки в консульстве своей страны в Турции, "оскорбительно". Решение политического кризиса в том, что наследный принц "должен уйти", считает Пол.

Сенатор напомнил, что, по данным турецких властей, для убийства журналиста в Турцию прибыл "отряд" из Саудовской Аравии, включая чиновника из окружения принца Мохаммеда и "эксперта по аутопсии".

"Без вариантов, что 15 человек были отправлены в Турцию для убийства журналиста-диссидента без одобрения наследного принца", — сказал он.

Ранее влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм уже заявил, что планирует жесткие санкции против Саудовской Аравии, отметив, что был лично оскорблен инцидентом. Он также заявил, что не может вести дела с этой страной, пока действующие лидеры находятся у власти.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что он ожидает, что решение об ответе США за убийство журналиста должно приниматься вместе с конгрессом.

В субботу президент Трамп заявил, что он не доволен тем, как Саудовская Аравия обходится с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Ранее он также не исключал санкции в отношении виновных в его гибели.

Трамп также не стал отметать возможность, что наследный принц Саудовской Аравии на самом деле был не в курсе обстоятельств вокруг смерти Хашукджи. Президент США отметил, что ему неизвестно о том, где находится тело журналиста.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.