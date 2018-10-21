Россия представила свыше 200 книг на Белградской книжной ярмарке

БЕЛГРАД, 21 окт — РИА Новости. Российский стенд на международной книжной ярмарке в Белграде представил свыше 200 книг на русском и сербском языках, включая последние новинки российской литературы, сообщил РИА Новости директор Московской международной книжной выставки-ярмарки Сергей Кайкин.

В воскресенье вечером в столице Сербии открылась ежегодная международная книжная ярмарка, крупнейшая в балканском регионе.

"Мы по традиции уже приехали в Белград, традиционно здесь большой интерес к российским книгам и мероприятиям, которые мы организуем. Несмотря на то, что мы приехали просто как участники, разработали достаточно большую программу мероприятий, привезли более 200 книг, которые затем будут переданы в Российский центр науки и культуры и в библиотеку университета в Белграде", — заявил Кайкин агентству.

Он отметил, что встречи с писателями и другие мероприятия проходят не только на российском стенде, но и в конференц-зале книжной ярмарки, в Белградском университете и в городе Нови-Сад, "чтобы все тенденции современного российского книгоиздания были здесь известны".

Российскую литературу приехали представить сербским читателям писатели Алексей Варламов, Лев Данилкин, Евгений Лукин и другие известные авторы. Свою книгу "Война — Мифы об СССР 1939-1945 годов" представил в рамках визита в Сербию министр культуры России Владимир Мединский. Сенатор Алексей Пушков также привез в Белград свою книгу "Глобальные шахматы. Русская партия".

"На российском стенде представлены и книги сербских авторов, которые переведены на русский язык, а также книги российских авторов, которые переведены на сербский. Так, прошла встреча с нашим автором (Алексеем) Варламовым, здесь представлены сразу две его книги, одна "Мысленный волк" вышла недавно, другая — "Душа моя Павел" буквально только что издана", — отметил директор ММКВЯ.

По его словам, сербские издательства и переводчики все больше самостоятельно проявляют интерес и осуществляют контакты с российскими издательствами и авторами.