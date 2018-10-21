Экс-сотрудник Госдепартамента раскритиковал заявления США о гибели Хашукджи

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Экс-сотрудник политического отдела госдепартамента США Мэтью Хоу раскритиковал заявления властей США в связи с ситуацией вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, отметив, что с другими странами США более поспешны в своих выводах при введении санкций.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не доволен тем, как Саудовская Аравия обходится с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Ранее он не исключал санкции в отношении виновных в его гибели. Трамп также не исключил, что наследный принц Саудовской Аравии и на самом деле был не в курсе обстоятельств смерти Хашукджи.

"Нет, я не верю в допущение, что убийство Джамаля Хашукджи произошло без одобрения наследного принца Саудовской Аравии", — заявил РИА Новости Хоу. По его словам, история с саудовским журналистом в очередной раз доказывает, что в американской политике существуют чёткие двойные стандарты — когда против одной страны очень быстро вводятся санкции, а в отношении другой тянется время при совершенно очевидных доказательствах.

"Это не что-то новое, эти двойные стандарты существовали во внешней политике США в течение длительного времени, особенно во время "холодной войны". США вводили санкции в отношении ряда стран по причинам как реальным, так и надуманным, наиболее яркими примерами этого являются санкции в отношении России, Венесуэлы и Ирана", — отметил экс-дипломат.

Он считает, что США должны иметь чёткие подходы в отношении международного права, прав человека и военных преступлений, чтобы и те страны, "которые получают миллиарды долларов за поддержку США, тоже привлекались к ответственности". "Я также надеюсь, что и США будут привлечены к ответственности за действия в других странах. У США есть серьезные нарушения прав человека, будь то поддержка деспотических иностранных режимов, незаконные и аморальные войны, бессрочные задержания и пытки, нанесение урона окружающей среде, а также преступления против собственного народа", — отметил Хоу.

Как полагает экс-дипломат, "необходимо, чтобы США были подотчетными перед другими нациями и так же сталкивались с дипломатическими высылками, санкциями, обвинениями, поданными в Международный уголовный суд, а также через дипломатическое, деловое и культурное давление на правительство США и его народ".

Хоу 12 лет работал за рубежом в ВМС США, Пентагоне и Госдепартаменте. Восемь лет он был старшим научным сотрудником Центра по международной политики в Вашингтоне. Хоу являлся одним из участников и организаторов протестов, которые состоялись в Вашингтоне в пятницу. Протестующие требовали введения санкций против Саудовской Аравии и прекращения продажи этой стране оружия из США.