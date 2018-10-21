Власти Тайваня уточнили данные о жертвах крушения поезда

ПЕКИН, 21 окт — РИА Новости. Власти Тайваня уточнили число жертв крупной железнодорожной аварии, которая произошла в воскресенье: погибли не 22 человека, как ранее сообщало железнодорожное управление острова, а 18, пострадали 168.

Скоростной поезд Puyuma Express сошел с рельсов в воскресенье в 16.50 по местному времени (11.50 мск) в уезде Илань на севере Тайваня. Состав направлялся из города Шулинь в Тайдун. Причина аварии до сих пор неизвестна. На момент аварии в скоростном поезде находились 366 человек.

Как следует из заявления пожарного управления, при подсчете жертв и пострадавших, которые были доставлены в четыре больницы, произошла ошибка. Официальные данные свидетельствуют, что трагедия в воскресенье унесла жизни 18 человек, 168 получили травмы, около 10 человек находятся в критическом состоянии.

Местные власти назвали эту аварию самым крупным происшествием на железной дороге острова за последние 37 лет. В марте 1981 года поезд столкнулся с грузовиком, стоявшим на путях, и сошел с рельсов, при крушении погибли 30 человек, пострадали 130.

Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.