Замглавы МИД Сирии заявил, что США начали опасную гонку вооружений

ДАМАСК, 21 окт — РИА Новости. Заместитель главы МИД Сирии Фейсал Микдад назвал намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности угрозой всей Европе, так как начинается новая гонка вооружений.

"Трамп сегодня начинает новую гонку вооружений, которая угрожает миру и безопасности не только двух держав — США и РФ, но в основном это навредит европейским странам", — заявил Микдад на презентации книги "Сирия и химическое оружие: факты и документы".

Он напомнил, что Трамп "каждый день говорит, что работает ради безопасности народа и в его интересах и старается не допустить использования Сирией химического оружия", и назвал решение Трампа "настоящим лицемерием".

Микдад возглавляет национальный комитет по реализации Сирией обязательств согласно КЗХО.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибывает в Москву.