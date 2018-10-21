Глава МИД Саудовской Аравии выразил соболезнования семье убитого журналиста

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразил соболезнования семье убитого журналиста Джамаля Хашукджи, назвав случившееся "огромной ошибкой".

"Это ужасная ошибка, это ужасная трагедия, наши соболезнования. Мы разделяем их боль, мы хотели бы, чтобы этого не произошло, и хотели бы, чтобы этого можно было избежать. К сожалению, была сделана огромная и горькая ошибка", — сказал он в интервью телеканалу Fox News

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.

В ночь на субботу, 20 октября, государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны Сауда аль-Муаджиба о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.