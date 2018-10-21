Глава МИД Саудовской Аравии выразил соболезнования семье убитого журналиста

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразил соболезнования семье убитого журналиста Джамаля Хашукджи, назвав случившееся "огромной ошибкой".
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения.
В ночь на субботу, 20 октября, государственные СМИ Саудовской Аравии распространили сообщение генпрокурора страны Сауда аль-Муаджиба о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.