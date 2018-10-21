Глава саудовского МИД заявил, что убившие Хашукджи превысили полномочия

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, комментируя убийство журналиста Джамаля Хашукджи, заявил, что совершившие это превысили полномочия, сделали ошибку и пытались это скрыть.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

"Это ошибка, это уголовное преступление, и ответственные за это будут наказаны. Это было неконтролируемой операцией, это операция, где отдельные лица превысили данные им полномочия, они совершили ошибку, когда они убили Хашукджи в консульстве, и они пытаются это скрыть", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что ему неизвестно, что произошло в консульстве и где находится тело убитого журналиста. Глава МИД также добавил, что в Эр-Рияде не слышали аудиозаписей, о которых говорит турецкая сторона, и которые якобы подтверждают убийство журналиста.

"Я видел много спекуляций в СМИ, и я призываю людей быть осторожными и подождать завершения расследования в Саудовской Аравии и Турции. Когда результаты станут известны, нам будет известна правда", — сказал аль-Джубейр.

Он также призвал членов конгресса США, настаивающих на санкциях против Саудовской Аравии, "дождаться фактов", и "потом судить о результатах, занимать позицию и делать выводы".

Комментируя сообщения о том, что в Стамбул приезжала команда из 15 человек специально для убийства журналиста, аль-Джубейр сообщил, что не считает, что все 15 членов приехали в консульство, когда произошел инцидент. "Мы изучаем каждого члена этой команды, как они были собраны, размещены. Мы пытаемся понять, что произошло в консульстве", — пояснил дипломат, добавив, что расследование все еще продолжается.

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.