Глава саудовского МИД заявил, что убившие Хашукджи превысили полномочия

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, комментируя убийство журналиста Джамаля Хашукджи, заявил, что совершившие это превысили полномочия, сделали ошибку и пытались это скрыть.
"Это ошибка, это уголовное преступление, и ответственные за это будут наказаны. Это было неконтролируемой операцией, это операция, где отдельные лица превысили данные им полномочия, они совершили ошибку, когда они убили Хашукджи в консульстве, и они пытаются это скрыть", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Он добавил, что ему неизвестно, что произошло в консульстве и где находится тело убитого журналиста. Глава МИД также добавил, что в Эр-Рияде не слышали аудиозаписей, о которых говорит турецкая сторона, и которые якобы подтверждают убийство журналиста.
"Я видел много спекуляций в СМИ, и я призываю людей быть осторожными и подождать завершения расследования в Саудовской Аравии и Турции. Когда результаты станут известны, нам будет известна правда", — сказал аль-Джубейр.
Он также призвал членов конгресса США, настаивающих на санкциях против Саудовской Аравии, "дождаться фактов", и "потом судить о результатах, занимать позицию и делать выводы".
Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.