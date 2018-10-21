Американский сенатор раскритиковал решение США о выходе из договора о РСМД

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол считает ошибкой выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), призвав провести консультации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибывает в Москву.

"Я считаю, это большая-большая ошибка — легкомысленно выйти из этого исторического соглашения, которое подписали (экс-президент США Рональд) Рейган и (экс-генсек ЦК КПСС Михаил) Горбачев. Я считаю, что вместо того, чтобы из него выходить — и я просил президента, и я давал ему советы в частной беседе и публично — он должен назначить переговорщиков по ядерной теме, по теме контроля над вооружениями", — сказал Пол в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, этот договор является значительной частью наследия Рейгана, и США не должны от него отказываться.

"Давайте обсудим это рационально с участием экспертов и посмотрим, сможем ли мы разрешить этот вопрос", — отметил Пол.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.